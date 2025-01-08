Manisa’da Ferdi Tayfur hayranlarından lokma hayrı

Etkinliği organize eden eski siyasetçi ve iş adamlarından Ziraat Mühendisi Şenol Özkaya, etkinliğin Manisa için büyük bir anlam taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Bugün Manisa adına çok etkili bir etkinlik yaptığımızı düşünüyorum. Tüm Manisalıların çok sevdiği rahmetli Ferdi Tayfur'u, Ferdi ağabeyimizi bugün Manisa'dan analım dedik. Ferdi Tayfur, her yaştan insanın sevdiği ve saydığı bir sanatçıydı. Onun şarkıları her kesimden insanı etkiliyordu ve ruhlarına dokunuyordu. Gençler bu şarkıları tanımalı. Ferdi Tayfur evet ebediyete uğurlanmış olabilir ama ölümsüz bir sanatçı olduğunu bütün toplum olarak bilmeliyiz."

Şenol Özkaya, Tayfur'un sanat kariyerine de değinerek, "Kendisi 9 tane altın plak ödülü almış, sayısız beste yapmış ve birçok filmde oynamış çok değerli bir sanatçıydı. Biz burada neyi yapmaya çalıştık? Cenazesi çok kalabalıktı ve gidemeyen birçok insan vardı. Bu yüzden böyle bir etkinlik düzenleyerek onu anmak istedik" dedi.

Etkinlikte, elinde sanatçının fotoğraflarıyla "Ferdi Baba" tezahüratı yapan Cemil Akkan, "Babalar ölmez. Ferdi Baba, Müslüm Baba bunlar bir daha Türkiye'ye gelmeyecek sanatçılardır. Biz bu mirası babalarımızdan aldık, çocuklarımıza bırakacağız. Allah gani gani rahmet eylesin. Nur içinde yatsın" diye konuştu.

Ferdi Tayfur'un hayranı Hasan Horasancıoğlu ise, "Çocukluğumdan beri Ferdi Tayfur'un şarkılarını dinliyorum. Onun plakları var. 1995 yılında hayranlığım başladı ve devam ediyor. Cenazesine gidemedim ama gönlüm oradaydı. O yüzden buraya geldim. İnşallah mezarını ziyarete gideceğim. Bir daha böyle sanatçı gelmez. 30 yıldan fazladır dinliyorum ve onun gibisi gelmedi" dedi.