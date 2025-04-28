Manisa’da geri dönüşüm tesisinde yangın

Kaynak: İHA
Manisa’da geri dönüşüm tesisinde yangın

Manisa’da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Manisa’nın Yunusemre ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden tesis çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin tesisin geneline yayılmasını önledi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, tesisin bir bölümünde maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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