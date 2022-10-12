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Manisa'da geyik okula girdi 

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Spil Dağı Milli Parkına salınan kızıl geyiklerden biri Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir okulun bahçesinde görüldü. Okulun bahçesinde gezinen geyik şaşkınlığa neden oldu.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 14:13
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Manisa'da geyik okula girdi 

Manisa'da geyik okula girdi 
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İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz mart ayında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, tür çeşitliliğinin artması için Spil Dağı Milli Parkına bırakılan 14 kızıl geyikten bir tanesi yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Turgutlu ilçesinde görüldü. 

Turgutlu ilçesi Ergenekon Mahallesinde bulunan Turgutlu Anadolu Lisesinin bahçesine giren kızıl geyik öğrenciler ve öğretmenlerde şaşkınlığa neden oldu. Olayın ardından okul yönetimi durumu İl Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altında olduğu değerlendirilen kızıl geyik için arama çalışmaları başlatıldı.

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