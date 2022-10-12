Manisa'da geyik okula girdi 

İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz mart ayında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, tür çeşitliliğinin artması için Spil Dağı Milli Parkına bırakılan 14 kızıl geyikten bir tanesi yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Turgutlu ilçesinde görüldü.

Turgutlu ilçesi Ergenekon Mahallesinde bulunan Turgutlu Anadolu Lisesinin bahçesine giren kızıl geyik öğrenciler ve öğretmenlerde şaşkınlığa neden oldu. Olayın ardından okul yönetimi durumu İl Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altında olduğu değerlendirilen kızıl geyik için arama çalışmaları başlatıldı.