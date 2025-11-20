Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Gezen Sinema Tırı, Manisa’nın Demirci ilçesinde hem merkezde hem de kırsal mahallelerde çocuklarla buluşarak ilçeye adeta şenlik havası getirdi. İlçenin farklı noktalarında kurulan mobil sinema alanlarında minikler, ilk kez sinema izlemenin heyecanını yaşarken renkli sahne gösterileriyle de keyifli anlar geçirdi.

Bir haftalık tur boyunca yaklaşık 4 bin öğrenciye ulaşan sinema tırı, gösterim öncesi hazırlanan müzikli etkinliklerle büyük beğeni topladı. Çocuklar, hem eğlendikleri hem de kültürel bir etkinlikte bir araya geldikleri için büyük mutluluk yaşadı.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da etkinliğe katılarak çocuklarla birlikte şarkılar söyledi, onların coşkusuna ortak oldu.

Mobil sinemada ilkokul öğrencilerine “Rafadan Tayfa”, ortaokul öğrencilerine ise “Küçük Amca” ve “Son Anda Kupa Bizim” filmleri gösterildi.

Başkan Kara, kültürel faaliyetleri artırmak için çalıştıklarını belirterek, “Bakanlığımızın destekleriyle Gezen Sinema Tırı’nı çocuklarımızla buluşturduk. Sadece merkezde değil, kırsal mahallelerdeki tüm çocuklara da ulaşmayı amaçladık. Demirci’de kültürel etkinlikleri çoğaltmak için gayret ediyoruz.” dedi