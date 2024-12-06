Manisa'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Manisa'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi, Sabancı Kavşağı'nda meydana geldi. Onur Çelik (30) yönetimindeki 35 YV 699 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Ali Yılmaz (29) yönetimindeki 34 FOG 765 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç ve kamyonet yol kenarına devrilirken, kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Okan Akar (28), Eyüp Sayan (27), Murat Yağız (27) ve İdris Alu (35) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaile ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Yaralılardan durumu ağır olan Onur Çelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

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Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Manisa'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

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