Manisa’da hava destekli trafik denetimi

Kaynak: İHA
Manisa’da hava destekli trafik denetimi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından dron destekli yapılan trafik denetiminde 18 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından dron destekli yapılan trafik denetiminde 18 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Akhisar Dingiller yolunda dron destekli asayiş ve trafik timleri tarafından ortak trafik uygulaması yapıldı.

Denetimde; Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 18 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi. Denetimde ayrıca 1 sürücünün sürücü belgesinin 2 ay süre ile geçici olarak geri alındığı bildirildi.

Manisa’da hava destekli trafik denetimi

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