Manisa’da havaya ateş açan şehir eşkıyaları silahlarıyla beraber yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa’da havaya ateş açan şehir eşkıyaları silahlarıyla beraber yakalandı

Manisa Turgutlu'da düğün bahanesiyle havaya ateş ederek sosyal medyada görüntülerini paylaşan 5 kişi Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla silahlarıyla beraber yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düğün bahanesiyle havaya ateş ederek sosyal medyada görüntülerini paylaşan 5 kişi Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla silahlarıyla beraber yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düğün eğlencesini bahane eden şehir eşkiyaları silahla havaya ateş ederek bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Durum üzerine harekete geçen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 5 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen baskınla şüpheliler M.S.Ç., Y.Ç., T.K., E.F. ve U.Ç, B.S. yakalanırken çok sayıda silah da ele geçirildi.

Şüphelilerden M.S.Ç., Y.Ç., T.K., E.F. ve U.Ç çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, suça sürüklenen çocuk olan B.S. ise serbest bırakıldı.

Manisa’da havaya ateş açan şehir eşkıyaları silahlarıyla beraber yakalandı

Manisa’da havaya ateş açan şehir eşkıyaları silahlarıyla beraber yakalandı

Manisa’da havaya ateş açan şehir eşkıyaları silahlarıyla beraber yakalandı

Manisa’da havaya ateş açan şehir eşkıyaları silahlarıyla beraber yakalandı

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