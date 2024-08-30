Manisa’da hurdaya dönen kamyonetten sağ çıktı

İzmir-Ankara D300 karayolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda, Edinilen bilgiye göre İzmir’den Uşak istikametine seyir halinde ilerleyen Erdi Ünal’ın kontrolündeki 16 AYD 277 Plakalı hurda yüklü kamyonet, yol ayrımından ara yola dönmek isterken, kontrolünü kaybederek D300 karayoluna bağlanmak isteyen Armağan Özenç’in kontrolündeki 06 EL 342 plakalı beton kamyonuna yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonetin içinde yaralı Erdi Ünal çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Ünal, bölgeye gelen ambulansla ilk müdahalesininyapılmasından sonra Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Y Ünal’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.