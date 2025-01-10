Manisa'da iki katlı evde yangın paniği

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü

Yangın, saat 18.45 sıralarında Zaferiye Mahallesi 350 Sokak üzerinde bulunan iki katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı evin 1. katında sobadan kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın çıktı.

Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine 2 itfaiye aracı ve polis ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekiplerin yangına hızlı müdahalesi sonucu yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.