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Manisa'da IŞİD operasyonu: 1 tutuklama

Manisa'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 02:11
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Manisa'da IŞİD operasyonu: 1 tutuklama

Manisa'da IŞİD operasyonu: 1 tutuklama
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Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Suriye uyruklu M.B. ve A.K.'nin örgütte faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

Şüphelilerin evine operasyon düzenleyen ekipler, A.K. ve M.B.'yi yakaladı, dijital materyallere el koydu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklandı, M.B'nin sınır dışı edilmesi için işlemlere başlandı. (AA)

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