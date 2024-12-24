Manisa'da jandarmadan kaçak alkol operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyona, 9 şüpheli şahsa ait 13 farklı adreste eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Jandarma ekipleri, gece saatlerinde düzenledikleri baskınlarda, kaçak alkollü içki üretimi ve satışı yapılan adresleri tespit ederek arama gerçekleştirdi.

Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2.5 milyon TL olan çok sayıda kaçak alkol ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elde edilen malzemeler arasında 1 adet damıtma makinesi, 1627 litre rakı, 1085 litre şarap, 265 litre etil alkol, 56 litre viski, 20 litre votka, 48 adet anason kiti, 14 adet sentetik ecza, 2.5 gram kubar esrar ve 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı bulunuyor. Ayrıca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği de ele geçirilen silahlar arasında yer aldı.

Yapılan operasyonlar neticesinde, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların adli makamlara sevk edilmek üzere işlemleri devam ederken, haklarında adli tahkikat başlatıldı. Jandarma ekipleri, kaçak alkol ve uyuşturucu madde üretimiyle ilgili geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, kaçak içki üretimi ve uyuşturucu madde ticaretine karşı mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Özellikle kaçak alkolün sağlık açısından ciddi tehditler oluşturduğuna dikkat çeken yetkililer, halkın bu tür ürünlerden uzak durmasını ve şüpheli durumu bildirmek için güvenlik güçlerine başvurmasını tavsiye etti.