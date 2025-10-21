Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Caferbey Mahallesi’nde yaşayan C.İ. (46) isimli kişinin bahçesinde izinsiz kazı yaptığı bilgisini aldı. İhbar üzerine Sart Karakol Komutanlığı, JASAT ve OYİT ekipleri ortak operasyon düzenledi. Yapılan baskında, evin bahçesinde define aramak amacıyla kazıldığı değerlendirilen 20 metrelik çukur bulundu.

Bahçede yapılan aramalarda; 7 adet tarihi eser niteliğinde madeni para, 7 adet tarihi obje, 1 adet hilti, 1 adet havalandırma pompası, 1 adet seyyar vinç, 2 adet su bulma aparatı, 2 adet kazma ve 1 adet kafa lambası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli C.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.