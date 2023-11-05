Manisa'da jandarmadan 'torbacı' operasyonu

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart ve Kapancı mahallelerinde torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda B.E. (21), U.K. (26) ve İ.C. (50) yakalanıp, gözaltına alınırken, şüphelilerin yapılan üst aramasında 20 gram metamfetamin, 11 gram kubar esrar, 3 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.