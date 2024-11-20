Manisa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Manisa'da jandarma ekipleri tarafından Turgutlu'da yapılan operasyonda çok sayıda sentetik ecza hapı ve exstacy ele geçirildi.

Manisa'da Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından yapılan araştırmada, Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesinde ikamet eden C.C. (45) isimli şahsın evinde çok miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu ve bu maddelerin ticaretini yaptığı bilgisine ulaşıldı.

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Manisa İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü Narkotik timlerinden alınan teknik destekle birlikte harekete geçen Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan arama sonucunda, 184 adet exstacy hap ile 101 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli C.C. jandarmadaki işlemlerinin ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığında sevk edilecek.

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