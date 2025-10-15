Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alkol ve alkol ürünleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Salihli ve Turgutlu ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Manisa KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli KOM Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, S.S.V. (50), M.D. (69), A.K. (62) ve B.K. (48) isimli şahıslara ait ikametlerde, çiftlik olarak kullanılan adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda: 380 litre etil alkol, 500 litre fermente üzüm şırası ve aromalandırılmış şıra, 168 litre ev yapımı rakı, 13 litre ev yapımı viski ile 2 adet alkol üretiminde kullanılan düzenek (kaynatma kazanı, boru, soğutma tankı, ocak, çeşme ve tank sistemleri) ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünler ve düzeneklere el konulurken, şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Manisa halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" denildi.