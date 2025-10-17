Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında M.E. (55) isimli şahsı takibe aldı. Şüphelinin adreslerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; 4 bin 652 paket gümrük kaçağı sigara, 18 adet elektronik sigara, 6 adet gümrük kaçağı viski, 6 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 84 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.E. hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçlarından adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgulandı.