Manisa’da kaçakçılık operasyonunda tonlarca tütün ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa’da kaçakçılık operasyonunda tonlarca tütün ele geçirildi

Manisa'da ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 12 palette 3 tondan fazla kıyılmış tütün ele geçirildiği açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salihli KOM Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda 12 palette 3 tondan fazla kıyılmış tütün ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salihli KOM Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında S.F.S. (35) isimli şüphelinin aracında yapılan aramada 1 adet 9x19 ruhsatsız tabanca, 20 adet 9x19 fişek, 12 palet halinde 3 ton 120 Kg kıyılmış tütün ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler suç unsuru malzemelerin İzmir ilindeki alıcıları tespit etti.

Düzenlenen operasyon kapsamında M.Ö. (35), B.F. (36), A. I. (42), A.E. (41), İ.Ö. (57) isimli şahıslar İzmir'de yakalandı.

Konu ile ilgili toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Manisa’da kaçakçılık operasyonunda tonlarca tütün ele geçirildi

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