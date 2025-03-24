Manisa'da kaçakçılıkla sıkı mücadele

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa'da kaçakçılıkla sıkı mücadele

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 3 şahsa ait adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde Yunusemre ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince E.H. (41/E) ve E.H. (42/K) isimli şahısların evinde ve M.A. (34/E) isimli şahsın işyerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; 288 bin 760 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 22 bin 400 adet boş makaron, 19 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün, 196 bin 450 kilitli poşet, 55 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Şüpheli 3 şahsın adli makamlara sevk edilmek üzere Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındığı açıklandı.

Manisa'da kaçakçılıkla sıkı mücadele

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