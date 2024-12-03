Manisa'da kamyonet eve çarptı: Ölü ve yaralılar var

Manisa'nın Gördes ilçesinde kamyonetin eve çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

M.A. yönetimindeki zeytin yüklü 45 APD 957 plakalı kamyonet, Efendili Mahallesi'nde yol kenarındaki müstakil bir evin balkon çıkıntısına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyonetteki yolcu Hasan Ekici'nin (31) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar M.A. ve diğer yolcu İ.M. (27) ise ambulansla Gördes Devlet Hastanesine kaldırıldı.