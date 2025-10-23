Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İ.G. (39) idaresindeki 45 Y 8708 plakalı kamyonet, Denizli-İzmir kara yolu Kavaklıdere Kavşağı mevkisinde devrildi. Sürüklenen kamyonet, karşı yönden gelen A.Ç'nin kullandığı 20 AFU 681 plakalı otomobille çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü İ.G. ile aynı araçta bulunan E.Ş. (31) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü A.Ç. (31) ile araçtaki F.Ç. (33) ve D.B. (50) yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan D.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



