Manisa'da kan donduran cinayet: Kızını boğarak öldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa'da kan donduran cinayet: Kızını boğarak öldürdü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tartıştığı kızını boğarak öldüren anne olayın ardından kendisini ihbar etti.


Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne R.B. ile kızı Cemre B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine R.B., iddiaya göre kızı Cemre B.'yi boğarak öldürdü.
Olay sonrası R.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Cemre B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cinayet sonrası anne R.B. gözaltına alınarak emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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