Manisa’da kıskançlık krizi: Akaryakıt istasyonunda eski eşini ve yanındaki adamı bıçakladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kamyon şoförü H. Ö., akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşi F.K. (34) ile onun yanındaki M.C.T.'yi (44) bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolundaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. H. Ö., eski eşi F.K. ve onun yanındaki M.C.T. ile karşılaştı.

Kamyon şoförü H.Ö., elindeki bıçakla önce M.C. T.'ye saldırdı. Ardından H. Ö. kucağındaki bebeğiyle markete kaçan F.K.'nin peşinden iş yerine gitti. F.K.'yi da burada yakalayan H.Ö. bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan H.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

