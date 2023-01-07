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  • Manisa'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Manisa'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 21:22
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Manisa'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Manisa'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
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Alaşehir-Salihli kara yolunda seyreden otomobil, Piyadeler Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobildeki 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralı olduğu belirlenen bir kişi ise Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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