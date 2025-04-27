Manisa’da korku dolu anlar! Çocukların oyunu yangına sebep oldu: 6 kişi hastanelik oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Manisa’da korku dolu anlar! Çocukların oyunu yangına sebep oldu: 6 kişi hastanelik oldu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 7 katlı bir binanın 3’üncü katında yangın çıktı. Mutfakta oyun oynayan çocukların tutuşturduğu halıdan çıktığı iddia edilen yangında 2’si çocuk 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, dün saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

Kimsenin olmadığı dairedeki yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı. Tedbir amaçlı hastaneye götürülen 6 kişi, gerekli müdahalelerinin ardından aynı gün taburcu edildi. Alevlerin karşı dairenin kapısına da zarar verdiği belirlendi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU

Yangının, mutfakta oynayan çocukların halıyı tutuşturması sonucu başladığı ve ebeveynlerinin alevleri geç fark ettiği belirlendi. Polisin yangınla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

Manisa’da korku dolu anlar! Çocukların oyunu yangına sebep oldu: 6 kişi hastanelik oldu

Manisa’da korku dolu anlar! Çocukların oyunu yangına sebep oldu: 6 kişi hastanelik oldu

Manisa’da korku dolu anlar! Çocukların oyunu yangına sebep oldu: 6 kişi hastanelik oldu

Manisa’da korku dolu anlar! Çocukların oyunu yangına sebep oldu: 6 kişi hastanelik oldu

Manisa’da korku dolu anlar! Çocukların oyunu yangına sebep oldu: 6 kişi hastanelik oldu

Manisa’da korku dolu anlar! Çocukların oyunu yangına sebep oldu: 6 kişi hastanelik oldu

Manisa’da korku dolu anlar! Çocukların oyunu yangına sebep oldu: 6 kişi hastanelik oldu

Manisa’da korku dolu anlar! Çocukların oyunu yangına sebep oldu: 6 kişi hastanelik oldu

Manisa’da korku dolu anlar! Çocukların oyunu yangına sebep oldu: 6 kişi hastanelik oldu

Manisa’da korku dolu anlar! Çocukların oyunu yangına sebep oldu: 6 kişi hastanelik oldu

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