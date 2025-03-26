Manisa’da korkunç kaza! Yaşlı çift takla atan araçta sıkıştı

Kaynak: İHA
Manisa’da korkunç kaza! Yaşlı çift takla atan araçta sıkıştı

Manisa’nın Kula ilçesinde, bir otomobil sürücüsü beton mikserine çarpmamak için ani manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapıp takla attı. Sulama kanalına düşen sürücü ve yanındaki eşi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Manisa'nın Kula ilçesi İzmir-Ankara D300 karayolu Eşme kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak'tan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Cafer Kaçar idaresindeki 45 U 6446 plakalı otomobil, kavşaktan karayoluna kontrolsüz bir şekilde bağlanan ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen beton mikserine çarpmamak için manevra yaptı.

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Ani manevra ile kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki sulama kanalına ters düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, ters dönen araç içerisinde sıkışan sürücü Cafer Kaçar ve eşi Mercan Kaçar'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

Çevredeki vatandaşların da yardımıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan yaşlı çift, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Öte yandan, Eşme karayolundan gelerek kavşağa kontrolsüz bir şekilde bağlanan ve kazaya sebebiyet veren beton mikseri, emniyet güçleri tarafından tespit edildi. 2 kişinin yaralanmasına sebep olan beton mikseri sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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