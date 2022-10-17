Manisa’da litrelerce kaçak rakı ve şarap ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Hacıbektaşlı Mahallesinde Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu bugün 13.30 sıralarında S.Ç. (48/E) isimli şahsın ikametinde kaçak rakı ürettiği bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri S.Ç. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan adli arama sonucunda, 70 litre kaçak rakı, 600 litre şarap ve 1 adet damıtma düzeneği ele geçirdi. Olayla ilgili tahkikata başlandı.