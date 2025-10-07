Manisa'da MASKİ sağanak teyakkuzunda!

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ile birlikte teyakkuza geçti. Yağış nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına yoğun mesai harcayan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, şiddetli sağanak yağış ile birlikte yaşanan olumsuzluklara müdahale ediyor. Yağış dolayısıyla gelen malzemelerle yağmur suyu ızgaralarının tıkanmaması için çalışmalarını sürdüren ekipler, kanalizasyon hatlarını da temizleyerek sağlıklı su akışını sağlayarak, sahada herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ise Akhisar ilçesinde yaşanan bir dere taşkını sonucu yol üzerine gelen malzemelerin temizliğini yaparak yolu güvenli hale getirdi.

Vatandaşlar yaşanabilecek olası olumsuzluklara ve benzeri durumlara karşı hızlı bir şekilde destek alabilmeleri için MASKİ ALO 185 Çağrı Merkezi ve ALO 153 Çözüm Merkezi'ni arayabilirler. Çağrı Merkezi ve Çözüm Merkezi'ne gelen ihbarlar, anında sahadaki ekiplere ileterek olumsuzlukların en kısa sürede çözüme kavuşturulması sağlanıyor.