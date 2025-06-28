Manisa'da motosiklet sürücülerine denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Zabıtası ekipleri, yaya güvenliğini tehdit eden uygulamalara karşı denetimlerini sürdürüyor.

Özellikle çocukların, yaşlıların ve engelli bireylerin güvenliğini önceleyen denetimlerde, sevgi yolları ve parklar gibi yalnızca yayaların kullanımına açık alanlarda motosikletle geçiş yapan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Ekipler tarafından yapılan uyarılarda, bu alanların sadece yayalar için tasarlandığı, motorlu araçların kullanımıyla hem can güvenliğinin riske atıldığı hem de kamusal alanların amacının dışında kullanıldığı vurgulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşlardan bu konuda duyarlılık göstermelerini isteyerek, kentte yaya öncelikli yaşam alanlarının artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.