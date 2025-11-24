Yangın, saat 21.00 sıralarında Karali Mahallesi’ndeki müstakil bir evde çıktı. Gökhan Şap’a ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler hızla yayıldı. Yangını fark eden komşuların müdahalesiyle evde mahsur kalan Gökhan Şap ve 2 çocuğu kurtarıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.