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Manisa'da orman yangını

Manisa’nın Soma ilçesinde orman yangını meydana geldi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 14:12
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Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını
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Manisa’nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Adil Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 2 uçak ile 30 arazöz 4 su tankeri sevk edildi. Havadan ve karadan başlayan yangına müdahale eden ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

İHA
 

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