Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi kırsalında çıkan orman yangını, hızla büyüyerek bazı evleri tehdit altına aldı. Saat 11.40 sıralarında başlayan yangına, orman yangın söndürme ve itfaiye ekipleri hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Yangının başladığı bölgeye ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri ulaştı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda orman yangın söndürme ekibi sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri ve 1 dozer ile yangına müdahale ediliyor. Ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Turgutlu Belediyesi Park Bahçe İşleri Müdürlüğü personeli de söndürme çalışmalarına katılıyor.

Yangının yerleşim alanına yakın bir noktada başlaması nedeniyle bazı evler alevlerin içinde kaldı. Vatandaşlar, bahçe hortumlarıyla alevlerin kendi evlerine yaklaşmasını önlemeye çalışıyor. Yoğun çalışmaların sürdüğü bölgede, yangının kontrol altına alınması için büyük bir çaba sarf ediliyor.