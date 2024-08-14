Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi civarında saat 14.35'de yol kenarındaki kurumuş otlardan çıktığı tahmin edilen yangın bir anda ormanlık alana sıçradı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 10 helikopter, 17 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer, 4 yer ekibi ile yangına müdahale edilirken, her geçen dakika ekip sayıları artırılıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba harcanıyor.