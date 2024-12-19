Manisa’da otomobil Gördes Çayına düştü: Yaralılar var

Kaza, Salihli-Gördes yolu Gördes Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'den Gördes istikametine giden Rasim T. (42) yönetimindeki 09 AEL 397 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gördes Çayına uçtu.

İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve otomobilde yolcu konumunda bulunan İlhan Ö. (44), Erdal A.(48) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.