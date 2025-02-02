Manisa’da otomobil kum yüklü kamyona ok gibi saplandı! Sürücü öldü, yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA

Manisa'nın Kula ilçesinde hafriyat kamyonunun karayoluna bağlanmak istediği sırada, bir otomobil ve kurtarıcı kamyonuna çarptı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında İzmir-Ankara D30 Karayolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

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Edinilen bilgilere göre, İzmir'den Uşak istikametine ilerleyen Cevdet G. (62) idaresindeki 35 ZA 2873 plakalı kurtarıcı ile aynı yönde seyir halindeki Veli Süel (64) yönetimindeki 23 AET 955 plakalı otomobil, Gökçeören tali yolundan D300 Karayolu'na çıkmaya çalışan B.V. (50) idaresindeki 45 ABU 246 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonuna çarptı.

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OTOMOBİL KAMYONA OK GİBİ SAPLANDI

Çarpmanın şiddetiyle 23 AET 955 plakalı otomobil kamyona ok gibi saplandı. Otomobilin sürücüsü Veli Süel ve ön koltukta yolcu olarak bulunan Fatma S. (61) araç içinde sıkıştı. Aynı araçta bulunan Meral Ş.-Ş. (38) ve Umay Ş. (4) ile kurtarıcı sürücüsü Cevdet G. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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İTFAİYE SIKIŞANLAR İÇİN SEFERBER OLDU

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanelere sevk edildi.

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OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Fatma S., Meral Ş., Umay Ş. ve kurtarıcı sürücüsü Cevdet G. Salihli Devlet Hastanesi'ne, ağır yaralı Veli Süel ise Kula Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ne yazık ki, otomobil sürücüsü Veli Süel, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

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KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Feci kazada 1 kişinin yaşamını yitirmesi ve 4 kişinin yaralanmasına sebep olan hafriyat kamyonu sürücüsü B.V., nöbetçi savcılığın talimatıyla Kula İlçe Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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UŞAK İSTİKAMETİ KAPANDI

Ayrıca, kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun Uşak istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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