Manisa’da papatyalar açtı

Kaynak: İHA
Manisa’da papatyalar açtı

Manisa'da çok sayıda meyve ağacı havaların ısınmasıyla çiçek açmaya başladı. Baharın müjdecisi olan papatyalar da çiçek açtı.

Geçtiğimiz günlerde çevredeki erik, badem ve kayısı ağaçlarının çiçek açmasından sonradan sonra şimdi de baharın müjdecisi olarak bilinen papatyaların açması ilçede adeta yalancı bahar yaşanmasına neden oldu.

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Bağ ve bahçelerinde kışlık çalışmalarını yapan çiftçiler adeta bahar havasında çalışmalarını yürütüyor.

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Üzüm bağında bağlarının iplerini kesen Emcelli Mahallesinden Fergül Sarı, "Bağımızın budama öncesi budakların bağlı olduğu iplerini keserken açan papatyalar dikkatimi çekti.

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Adeta "bahar erken geldi" dedim oysa bunlar yalancı bahar. Buralarda şubat ve mart aylarında aşırı soğuk olur.

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Çevrede meyve ağaçları çiçek açtı şimdide papatyalar açtı. İşimizi bahar havasında yapıyoruz ama iklimin değişmesinden dolayı korkuyoruz" diyerek endişesini ifade etti.

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