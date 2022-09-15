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Manisa’da PKK ve DEAŞ terör örgütlerine operasyon

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ve DEAŞ silahlı terör örgütüne düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 16:54
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Manisa’da PKK ve DEAŞ terör örgütlerine operasyon

Manisa’da PKK ve DEAŞ terör örgütlerine operasyon
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu K.D. isimli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda K.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen K.D.’nin işlemlerine devam ediliyor.
Öte yandan, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler geçmiş dönemlerde DEAŞ/IŞID silahlı terör örgütü içerisinde "silahlı savaşçı" olarak faaliyet gösterdiği yönünde bilgiler elde edilen Suriye uyruklu İ.S. isimli şahsı yakalamak için harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında İ.S. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen İ.S.’nin işlemlerine devam ediliyor.

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