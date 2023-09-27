Manisa'da polisten 3 ilçede SİS operasyonu

Manisa'da polis tarafından yapılan SİS operasyonlarında, Şehzadeler, Akhisar ve Salihli ilçelerinde usulsüz tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Manisa'da polisten 3 ilçede SİS operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde gerçekleştirilen SİS operasyonunda, Şehzadeler, Akhisar ve Salihli ilçelerinde usulsüz tütün ve tütün ürünlerinin yakalanmasına yönelik yapılan aramalarda; 191 bin 400 adet boş makaron, 62 bin 310 adet doldurulmuş sigara, 142 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 36 adet elektronik sigara, 89 adet elektronik sigara likiti, 2 adet elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

aw040277-02.jpg5 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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