Manisa’da ruhsatsız tabanca operasyonu

Kaynak: İHA
Manisa’da ruhsatsız tabanca operasyonu

Manisa'da kaçakçılara geçit verilmiyor. Yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda tabanca ve tüfekler ele geçirildi.

Sorumluluk alanında huzur ve güvenin sağlanması konusunda çalışmalarını sürdüren Manisa Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalarda Taytan Mahallesi'nde Ş.K. (42), Poyrazdamları Mahallesi'nde H.A.Ö.(43) ve Durasıllı Mahallesi'ndeki Y.P.'nin(24) ikametinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen geçen ekipler, 3 şüphelinin ikamet ve eklentilerinde yaptığı aramada seri numarası ve markası kazınmış 2 adet ruhsatsız tabanca, çeşitli markalarda 3 adet av tüfeği ile 3 adet tabanca fişeği ve 40 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

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Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Manisa’da ruhsatsız tabanca operasyonu

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