Manisa'da sokakta karısını öldürdü kızını yaraladı: Çıplak adama polis kurşunu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde F.A, isimli kişi eşini ve kızını bıçakladı. Anne ve kızı babanın dehşetinden kendilerini sokağa attı. Anadan doğma eşinin ve kızının peşinden sokağa çıkan adam polis, tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Turan Mahallesi Baltacı Mahmut Yolu'nda meydana geldi. Uyuşturucu madde etkisi altında olduğu iddia edilen Fırat Arslan (45) ile eşi Şenayi Arslan (44) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Evde başlayan kavga dışarı taşarken, Fırat Arslan, eşi Şenayi Arslan ve kızı D.A.'yı defalarca bıçakladı. 112 Acil Merkezi'ne ihbarda bulunulurken, şüpheli çıplak vaziyette elinde bıçakla kaçmaya başladı. Şüpheli polislere de saldırmaya çalıştı, kısa süren takibin ardından ayağından vurularak gözaltına alındı. Yaralı anne-kız da ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şenayi Arslan sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kızının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OLAY KAMERADA

Olay çevredeki bir güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde; elinde bıçakla sokakta bulunan Fırat Arslan'ın bir anda eşine dönerek kovaladığı, o sırada saçlarından tuttuğu kızı D.A.'yı da defalarca bıçakladığı anlar yer aldı. Görüntülerde; Fırat Arslan'ın dikkatini dağıtan bir genci kovalamak için küçük kızı bıçaklamayı bıraktığı da görüldü. Ayrıca görüntülerde polisin Arslan'ı ayağından vurup etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da sokakta karısını öldürdü kızını yaraladı: Çıplak adama polis kurşunu

Manisa'da sokakta karısını öldürdü kızını yaraladı: Çıplak adama polis kurşunu

Manisa'da sokakta karısını öldürdü kızını yaraladı: Çıplak adama polis kurşunu

Manisa'da sokakta karısını öldürdü kızını yaraladı: Çıplak adama polis kurşunu

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