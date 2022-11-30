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Manisa'da su kanalına düşen 3 köpek yavrusu kurtarıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde su kanalına düşen köpek yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 23:32
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Manisa'da su kanalına düşen 3 köpek yavrusu kurtarıldı

Manisa'da su kanalına düşen 3 köpek yavrusu kurtarıldı
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(AA) - Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi 104 Sokak'taki yağmur suyu tahliye kanalından köpek yavrusu sesi duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekip, mazgalı olmayan yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki kanala düşen 3 köpek yavrusunu çıkardı. Kanalın üstünü kapatan ekipler, yavruları yakındaki annesinin yanına bıraktı.

 

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