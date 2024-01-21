Manisa'da takla atıp karşı şeride geçen kamyonet iki otomobile çarptı: 5 yaralı

Kaynak: DHA
Manisa'da takla atıp karşı şeride geçen kamyonet iki otomobile çarptı: 5 yaralı
Manisa'da bir kamyonet kontrolden çıkarak takla atıp karşı şeride geçerek iki otomobile birden çarptı. Yaşanan kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Ankara-İzmir E96 Karayolu Ziraat Odası mevkisinde köprü üzerinde meydana gelen olayda, Turgutlu ilçesinden Salihli ilçesi istikametine giden Yusuf Ç. adlı vatandaşın kullandığı kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki refüje hızla çarptı.

Elektrik direğini ve refüjde bulunan ağacı deviren kamyonet refüjü aşarak karşı yönden gelen İbrahim E.'nin kullandığı otomobil ile Ali İhsan Ö.'nün kullandığı 32 ACC 580 plakalı otomobile hızla çarptı.

manisada-takla-atip-karsi-seride-gecen-kamyonet-iki-otomobile-carpti-5-yarali-7797-dhaphoto1.jpgYaşanan kazada kamyonet sürücüsü Yusuf Ç. ve içerisinde bulunan yolculardan Fatma Ç. ve Nisa Nur Ç. ile İbrahim ve Tolga G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıl vatandaşlardan Tolga G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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