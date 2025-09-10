Manisa'da tarlada dikkat çeken durum: Dalından satışla ekonomiye katkı!

Kaynak: İHA
Manisa'da tarlada dikkat çeken durum: Dalından satışla ekonomiye katkı!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde genç çiftçi Ahmet Uysal (43), üzüm bağının girişine astığı "Dalından Kendin Topla" levhasıyla yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor. Yolcular, bağa girerek beğendikleri üzümü dalından kesip satın alıyor. Böylece üretici ile tüketici doğrudan buluşuyor, ekonomiye katkı sağlanıyor.

Sarıgöllü genç çiftçi Ahmet Uysal, üzüm bağının girişine astığı "Dalından Kendin Topla" levhasıyla hem tüketiciye taze ürün sunuyor hem de üretici ile alıcıyı aracısız buluşturarak ekonomiye katkı sağlıyor.

2-006.jpg

Yeni tesis ettiği üzüm bağının arasına kabak da diken Uysal, tek sıradan bir buçuk traktör kasası kabak hasadı yaptı. Dev kabakların kış aylarında kabak tatlısı olarak değerlendirileceğini söyleyen genç çiftçi, doğal yöntemlerle yetiştirdiği Sultaniye üzüm, çekirdekli üzüm, şeftali, incir, salamura bağ yaprağı, domates ve kavunu da Denizli-Alaşehir Karayolu üzerinde açtığı tezgahta satışa sunuyor.

3-005.jpg

Tezgahının yanına yörük çadırı kurmayı planladığını dile getiren Uysal, bağ girişine astığı "Sarıgöl'de Bir Meyve Molası", "Dalından Tazecik Üreticiden" ve "Dalından Kendin Kes" yazılı afişlerle de dikkat çekiyor.

4-001.jpg

Genç çiftçi Ahmet Uysal, yaz boyunca kendi ürünlerini satışa sunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bir yandan kendi ürettiğim ürünleri taze olarak vatandaşlara sunuyorum. Üzümü dalından keserek almak isteyenlere de izin veriyorum. İnsanlar beğendiği üzümü kendisi seçip topladığı için çok memnun oluyor."

5-001.jpg

