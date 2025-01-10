Manisa’da tefeci operasyonu

Kaynak: İHA
Manisa’da tefeci operasyonu

Manisa'nın Gördes ilçesinde jandarma ekipleri 2024 yılında yaşanan tefecilik olayını araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde 2024 yılında meydana gelen tefecilik olayı ile ilgili araştırmalarını derinleştiren Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Ocak Perşembe günü Soma ve Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ortak yapılan çalışmayla şüpheli F.B. ve E.U. isimli şahıslara ait; 1 adet bilgisayar, 3 adet cep telefonu, senet ve banka işlem dekontlarına el koydu.

Şüpheli şahıslar Adliyeye sevk edilmek üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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