Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tefecilik ve tehdit suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda söz konusu suçları örgütlü olarak işledikleri tespit edilen toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 14’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada 1 kişi serbest bırakılırken, 5 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.