Manisa'da transit ile otomobil çarpıştı

Kaza, saat 14.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Eşme kavşağında oldu.

İzmir’den Uşak istikametine seyir halinde olan 42 yaşındaki Nurullah Çetin idaresindeki transit, Eşme kavşağında D300 kara yoluna çıkmak isteyen 47 yaşındaki Mutlu Demirel idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Mutlu Demirel ise ağır yaralandığı kaydedildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerine yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı belirtildi.

Kazaya karışan araçların yolda kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndüğü bildirildi.

Kaza ile ilgili inceleme yapıldı.