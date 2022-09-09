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Tren çarptığı aracı 500 metre sürükledi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Ankara-İzmir seferini yapan tren hemzemin geçitten geçmeye çalışan ticari araca çarptı. Raylar üzerinde 500 metre sürüklenen aracın sürücüsü  olay yerinde öldü. Yaralı sürücüye doktor adayları müdahale etti.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 16:01
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Manisa'da tren çarptığı aracı 500 metre sürükledi

Tren çarptığı aracı 500 metre sürükledi
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İHA'nın haberine göre, kaza Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Harmandalı Mahallesi Çakalazmağı Mevkiinde meydana geldi. Ankara - İzmir seferini yapan tren hemzemin geçitten geçmeye çalışan Şükrü Sever (26) idaresindeki 09 SB 345 plakalı Fiat Doblo marka model hafif ticari araca çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, trenin önünde yaklaşık 500 metre raylarda sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk incelemede araç sürücüsü Şükrü Sever’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 

Kaza nedeniyle motorları durdurulan trendeki yolcular sıcak hava nedeniyle trenden indi. Bazı yolcular meraklı gözlerle olan biteni seyrederken, bazı yolcular da kendilerini almaya gelen araçlarla olay yerinden ayrıldı.

Öte yandan, kaza sonrası trende bulunan tıp fakültesi öğrencilerinin kaza sonrası sağlık görevlileri bölgeye ulaşıncaya kadar Şükrü Sever’e ilk müdahale yapmaya çalıştıkları öğrenildi. Aydınlı olduğu öğrenilen Sever’in cansız bedeni Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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