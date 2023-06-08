Manisa’da Turgutlu kültür turları başlıyor

Manisa Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Turgutlu Kent Müzesi koordinasyonunda yeni bir proje hayata geçiriliyor. ‘Tarih Sokakta’ adını taşıyan proje ile Turgutlu’daki tarihi yapılar gezilerek katılımcılara yapılar hakkında bilgi verilecek.

Manisa’da Turgutlu kültür turları başlıyor

Turgutlu Belediyesi’nin ‘Tarih Sokakta’ adını taşıyan projesi ile talep eden Turgutluluların katılabileceği kültür turları düzenlenecek. Turgutlu kültür turlarının ilki, 17 Haziran 2023 Cumartesi günü Cumhuriyet İlkokulu’ndan eski belediye binasına, Pazar Camii’nden Hacı Zeynel Camii ve Turgutlu İstasyonu’na dek geniş bir güzergâhtaki birçok noktanın ziyaret edilmesiyle başlayacak.

İlgilenen vatandaşların herhangi bir ücret ödemeksizin katılabileceği kültür turlarına rezervasyon yaptırılmasının gerekli olduğu belirtilirken; bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için Turgutlu Kent Müzesi’nin 0236 312 00 39 numaralı telefonuna ulaşılabilecek.

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