Manisa’da üç motosiklet çarpıştı

Kaynak: İHA
Manisa’da üç motosiklet çarpıştı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde üç motosikletin çarpıştığı trafik kazasında iki sürücü hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında farklı istikametlerden gelen 3 motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza görüntüsü güvenlik kamerasına yansırken olayda 2 sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi 7 Eylül Yolu Sokak'ta meydana geldi. Altay Mahallesi 7 Eylül yolunda seyir halindeki E.D. idaresindeki 45 ARV 724 plakalı motosiklet, plakası belirlenemeyen ve Selçuklu Sokak üzerinden 7 Eylül yoluna çıkan Ö.G. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma esnasında 7 Eylül Yolunda seyir halindeki bir başka motosiklette çarpışmanın etkisiyle kazaya karıştı.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücülerinden E.D. ile Ö.G. ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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