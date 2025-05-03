Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kaynak: İHA
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandığı belirtildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Akkeçili Mahallesi'nde bir araç durduruldu. Araçta ve şüpheli E.K. (23) şahsın üzerinde yapılan aramalarda 5,48 gram metamfetamin ve 3 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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