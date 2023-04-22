Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Manisa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonun 2 şüpjheli adliyeye sevk edildi.

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İHA’nın haberine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) tarafından yapılan istihbarı çalışma sonucu; C.M. ve K.S. isimli şahısların araç ile uyuşturucu madde ticareti yapacakları ve Akhisar - Gölmaramara Karayolu üzerinde seyir halinde oldukları bilgisine ulaştı.

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Seyir halindeki araç jandarma ekipleri tarafından durdurulurken yapılan operasyonda araç içerisinde 1 kilo 480 gram uyuşturucu madde tespit edilirken, Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüpheli şahısların ikametgâhlarında yapılan aramada ise, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 gram kubar esrar, 4 adet saksıya ekili kenevir bitkisi, 4 adet fişek ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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